١٦ ألف زيارة ميدانية تفتيشية على المنشآت التجارية بمنطقة مكة المكرمة

مكة المكرمة : البلاد

نفذت الفرق الرقابية بوزارة التجارة بمنطقة مكة المكرمة 16508 زيارات ميدانية تفتيشية للمراكز والمنشآت التجارية منذ بداية أزمة كورونا للتأكد من استمرارية عملها في تقديم الخدمات للمستهلكين والتحقق من التزامها بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” ، والوقوف على وفرة المنتجات والسلع الرمضانية ومعاقبة كل من يخالف أنظمة حماية المستهلك.

وشملت الزيارات التفتيشية مكة المكرمة ، ومحافظة جدة ، ومحافظة الطائف، ومحافظة القنفذة ،و محافظة رابغ ، ومحافظة رنية , كما باشرت الفرق الرقابية بمنطقة مكة المكرمة 26443 بلاغا تم مباشرتها وتطبيق عدد 3059 مخالفة فورية على المنشآت المخالفة بكافة محافظات المنطقة .

وأكدت وزارة التجارة أن وتيرة العمل في هذه المنشآت تسير بشكل طبيعي من حيث وفرة السلع والمخزون، وتدفق إمدادات السلع الأساسية والمواد الاستهلاكية.

ودعت عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

وعبر متسوقون من المواطنين والمقيمين عن رضاهم واستحسانهم بما تقوم به تلك الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة مكة المكرمة من جولات مستمرة للتأكد من وفرة السلع التموينية والاستهلاكية في ظل جائحة كورونا وشهر رمضان من مختلف الأصناف وبأسعار جيدة ومتاحة للجميع مؤكدين على توفر جميع ما يحتاجه المستهلك من مختلف السلع وبكميات كافية وأسعار مستقرة .