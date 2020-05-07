قطر تسجل 918 إصابة جديدة بفيروس كورونا

البلاد : متابعات

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الخميس تسجيل 918 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم إن العدد الإجمالي للحالات النشطة التي تخضع للعلاج بلغ 16592 حالة.

ولفتت إلى أنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة ليستقر العدد عند 12 حالة، مشيرة إلى تسجيل 216 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 2286 حالة .

ولفت البيان إلى فحص 3532 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 116495.