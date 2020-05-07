فيديو قاسي لتداعيات كورونا .. أم كينية تطعم أطفالها الحجارة

جائحة فيروس كورونا المستجد وكوارثة الإنستنية المستمرة امتدت إلى شتى مجالات الحياة، حتى تسببت في إيقاف الحياة التجارية بالعالم.

وذلك بعدما تفشى كورونا في عدد من دول العالم وأدى لإصابة أكثر من 3 ملايين و500 ألف شخص.

ونتيجة للأزمة الاقصادية اضطرت أم من دولة كينيا، لطبخ الحجارة لأولادها الجائعين، على أمل أن يناموا وينسوا الجوع.

وذلك نظرا لعدم وجود أموال لشراء الطعام أو الاحتياجات الأساسية للمنزل، وفقا لصحيفة “ميرور” البريطانية.

“لا توجد أموال لشراء الطعام”، كلمات وصفت بها بينينا باهاتي كيتساو، حال معيشتها.

إذ تعيش في كينيا مع أطفالها الثمانية وحيدة بعد وفاة زوجها، وبسبب أزمة الفيروس التاجي، وعدم وجود مصدر رزق.

الأمر أجبرها الفيروس على طهي الصخور ووضعها في إناء به ماء كي يظن الأطفال أنهم على وشك الأكل.

وهي حيلة لجأت إليها الأم من أجل أن ينام أطفالها ولا يضطرون للتفكير في الطعام لحين توافر مساعدة، ولكن كشف أطفالها كذب والدتهم وأنه لا يوجد طعام ليصرخوا ويبكوا بشدة باحثين عن طعام.