فوائد مذهلة لمادة “البانثينول” للشعر والبشرة

المرأه صحة و عافية متابعاتفوائد مذهلة لمادة “البانثينول” للشعر والبشرة فرناس حفظيaccess_time15 / رمضان / 1441 هـ 7 مايو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق يعد البانثينول من العناصر الهامة في تغذية البشرة والشعر ، وهو موجود في جميع الخلايا الحية، وهو فيتامين B5، ويشارك في عدد من الأدوار الهامة في الجسم. يعتبر البانثينول من أكثر العناصر إنتشارا في كريمات العناية بالبشرة وخصوصا تلك المضادة للشيخوخة حيث أنه يلطف ويرطب الجلد، ويقلل من ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة. كما أن له فوائد مضادة للالتهابات التي تجعله فعال في تخفيف الحكة وعدم الراحة من الأكزيما ، وكذلك حالات الطفح الجلدي. كما يستخدم البانثينول في علاج الحروق والجروح والخدوش وحب الشباب، لاحتوائه على خصائص مضادة للميكروبات التي تعتبر حاسمة في السيطرة على نمو وانتشار البكتريا. أما بالنسبة للشعر، فيعمل البانثينول على تغليف الشعرة مما يزيد سمكها فتصبح أقل عرضة للكسر والتقصف. كما يساعد أيضا على جماية الشعر من ضرر الحرارة الناجمة عن التجفيف وأدوات التصفيف، كما يتغلغل البانثينول في بصيلات الشعر ويعمل على تغذيتها وتقويتها ليظهر الشعر لامع وصحي .