فرنسا تشهد تراجعاً كبيراً في وفيات كورونا مسجلة 178 حالة

البلاد : وكالات

أحصت فرنسا 178 وفاة إضافية جراء فيروس كورونا المستجد، اليوم الخميس، مسجلة انخفاضاً كبيراً في الوفيات مقارنة بالأيام الماضية فيما تستعد البلاد لبدء رفع جزئي لإجراءات الحجر المنزلي والإغلاق يوم الاثنين.

وعدد الوفيات المسجل اليوم هو أقل معدل للزيادة منذ أربعة أيام.

بذلك، ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 25987.

وقال رئيس الوزراء إدوار فيليب، في وقت سابق اليوم الخميس، إن فرنسا ستبدأ رفع إجراءات العزل العام المفروضة على مستوى البلاد منذ شهرين تقريباً اعتباراً من يوم الاثنين المقبل.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، إن عدد المرضى الذين يتلقون العلاج في وحدات الرعاية المركزة تراجع بنحو 186 أو 5.9 بالمئة إلى 2961، وهو إجمالي يقل عن حاجز الثلاثة آلاف للمرة الأولى منذ 25 مارس الماضي.

ويقل عدد المرضى في وحدات الرعاية المركزة، وهو مقياس أساسي لقدرة المنظومة الصحية على التعامل مع الوباء، بكثير الآن عن نصف الذروة التي شهدتها البلاد في الثامن من أبريل وبلغت 7148 مريضاً.