تعقيم 7 ملايين متر من السجاد و26 مليون مصحف بمساجد المملكة

البلاد : متابعات

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد انتهاء المرحلة الثانية ضمن خطتها في تعقيم ونظافة المساجد والجوامع بمختلف مناطق المملكة، بتوجيه ومتابعة مباشرة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تواصل الوزارة تنفيذها في ظل إغلاق المساجد مواكبة لجهود القيادة الرشيدة في التصدي لفيروس كورونا.

جاء ذلك في تقرير صادر عن الوزارة أوضح أن مجموع ما تم تعقيمه من المساجد والجوامع حتى يوم أمس الاربعاء ( 22.119) مسجداً وجامع ، فيما بلغ عدد المساجد التي تم تعقيمها في المرحلة الثانية بلغ (13.395) مسجداً وجامعاً، وشملت أعمال الصيانة والتعقيم (6.697.500) متر مربع من السجاد، و(26.790.000) من المصاحف الشريفة بمختلف الأحجام، إلى جانب تعقيم (66.975) قطعة من السجاد المستطيل، و(669.750) دولابا وحاملات مصاحف، و(107.160) دورة مياه.

وشارك في عمليات التعقيم والنظافة (6.061) عاملا وفني صيانة من كوادر شركات وطنية متخصصة في أعمال النظافة والصيانة والتشغيل وفق معايير عالية الدقة بإشراف عدد كبير من مشرفين الصيانة والمراقبين من أبناء الوطن بمختلف فروع الوزارة الثلاثة عشر بمناطق المملكة.