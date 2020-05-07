تعرف على فوائد وأضرار الكنافة لصحة الجسم

صحة و عافية متابعاتتعرف على فوائد وأضرار الكنافة لصحة الجسم فرناس حفظيaccess_time15 / رمضان / 1441 هـ 7 مايو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق تعد الكنافة من أهم الأطباق التي تتواجد على المائدة الرمضانية، ويقبل عليها الكثيرين بعد الإفطار دون الإدراك أن الإفراط في تناولها قد يسبب أضرار رغم فوائدها، واليوم نستعرض لكم فوائد وأضرار الكنافة. فوائد الكنافة 1/ تعتبر من الحلويات الغنية بالكربوهيدرات، التي تمد الجسم بالطاقة. 2/ تعد حبوب القمح هى المصدر الرئيسي في تكوين الكنافة وهو ما يجعلها ذات قيمة غذائية عالية. 3/ تحتوي الكنافة على فيتامين ب وعنصر الحديد وهو ما يعمل على تكوين خلايا الدم الحمراء وهو ما يساعد على الوقاية من الأنيميا. 4/ تعد المكسرات التي تحتوي عليها الكنافة من العناصر الهامة التي تزيد من قيمة هذا الطبق لإحتواء المكسرات على مضادات الأكسدة التي تساهم في الوقاية من السرطان. أضرار الكنافة 1/ يعد الإفراط في تناول الكنافة يتسبب في زيادة الوزن لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكريات والكربوهيدرات والسعرات الحرارية والدهون المشبعة. 2/كما تتسبب الكنافة زيادة الشعور بالعطش أثناء ساعات الصيام اذا تم تناولها في السحور ، لذا يفضل تناولها في الفترة ما بين السحور والإفطار. ويفضل استبدال الزيت العادي بزيت الذرة النباتي أثناء تحضير الكنافة لأنه خالي من السعرات الحرارية، بالإضافة إلى استخدام عسل النحل في التحلية بدلا من السكر العادي.