تسجيل 1793 إصابة بفيروس كورونا في المملكة

البلاد : غدير الطيار

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الخميس)، تسجيل 1793 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 33731 حالة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمتابعة مستجدات كورونا، إنه تم تسجيل عدد 10 وفيات جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 219 حالات وفاة.

وأوضح أنه تم تسجيل 1015 حالة تعاف جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 7798 حالة .

وأضاف أن هناك 25714 حالة نشطة تتلقى العلاج والرعاية اللازمة، منها 145 حالة حرجة بالعناية المركزة.

وأشأر متحدث الصحة إلى أن 25% من الحالات الجديدة تعود لسعوديين، و75% لغير سعوديين، و17% منها لإناث، و83% ما بين الذكور، فيما سُجلت 5% من الحالات بين الأطفال، و2% لكبار السن، و93 % لبالغين .

الحالات الجديدة بـ #كورونا في المملكة حسب المدن: