متابعات

القيادة تهنئ رئيس وزراء العراق لتشكيله الحكومة الجديدة

صحيفة البلادaccess_time15 / رمضان / 1441 هـ       7 مايو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لدولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته، ونيل ثقة مجلس النواب في جمهورية العراق.

وقال الملك المفدى: ” بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاستكم، ونيل ثقة مجلس النواب في جمهورية العراق، يسرنا أن نبعث لدولتكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، داعين المولى عز وجل أن يوفقكم لما فيه خير العراق وشعبه الشقيق “.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لدولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق، بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته، ونيل ثقة مجلس النواب في جمهورية العراق.

وقال سمو ولي العهد : ” يسعدني بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاستكم، ونيل ثقة مجلس النواب في جمهورية العراق، أن أعرب لدولتكم عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات للعراق وشعبه الشقيق بالمزيد من النماء والاستقرار “.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *