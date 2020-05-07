التغيير القطري يقترب.. وتصدع داخل الأسرة الحاكمة

البلاد – رضا سلامة

وصلت الدوحة مرحلة البركان القابل للانفجار في أية لحظة في وجه تميم بن حمد، فالكل أصبح لا يطيق سياساته التي تضع قطر تحت تصرف إيران، وتطوع إمكاناتها لصالح التنظيمات الإرهابية، ما جعل النظام الحاكم يتصدع، فالرافضون لسياسية أمير قطر كثر، والساعون للتغيير لا تفتر عزيمتهم ليصنعوا فجرا جديدا خاليا من التابعية الفارسية، من بينهم رئيس الوزراء ووزير الخارجية السابق حمد بن جاسم، الذي أزال صورة تميم بن حمد ووالده من خلفية حسابه الرسمي في “تويتر”، ونشر تغريدة تؤكد وجود خلافات بينه وتميم، مؤكدا أن مرجعيته معروفة، في إشارة إلى عدم اتفاقه مع سياسات تميم بن حمد.

وما يؤكد الصراع والتصدعات التي وصلت إلى حد الانقلاب، تغريدة أخرى دونها جوعان بن حمد، شقيق تميم، مثبتا بها الأنباء التي تحدثت عن محاولة الانقلاب في قطر، عندما قال: “بغوا مطيحك وطاحوا عند رجلك جميع”، إذ أراد بها تمجيد أخاه، غير أنه عراه أمام العالم بأنه غير مرغوب فيه، ومؤكدا بالتالي المحاولة الانقلابية عليه في ظل نفي نظام الحمدين لها.

ورصد مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أخبار الانقلاب تغريدة لحمد بن جاسم (حذفت لاحقا)، توحي بالندية في العلاقة بينه وأمير قطر الحالي، إذ يشير فيها إلى خلافات في بعض القضايا مع تميم بن حمد، وأن حدوث انقلاب في قطر هو شأن داخلي، على حد وصفه، وكتب بن جاسم فيها: “حتى وإن حصل انقلاب فهذا شأن داخلي، قد لا نتفق أنا وأخي تميم في بعض الملفات الداخلية، وقد يفوز أو أفوز بها أحيانا، لكن في النهاية نحن أسرة واحدة متماسكة والحكم يبقى في يد الأجدر به”، في إشارة مغلفة ظاهرها الاتفاق وباطنها الاختلاف، وإمكانية خطف أحدهم الحكم من تميم بن حمد في أية لحظة.

وعلى الرغم من استماتة الإعلام القطري في نفي محاولة الانقلاب، غير أن جوعان، شقيق تميم، أكد مصداقية الأنباء الواردة بشأن المحاولة الانقلابية، بتغريدته التي اعتبرها النشطاء اعترافا ضمنيا من أحد أفراد الأسرة الحاكمة بحدوث انقلاب ومحاولة للإطاحة بأمير الدوحة، وأكدها قطريون من بينهم المعارض خاد الهيل، الذي قال إن محاولة الانقلاب بقيادة حمد بن جاسم، منوها إلى أن تميم استعان بالقوات التركية الموجودة على الأراضي القطرية لإحباطها وتأمين قصر الحكم والمواقع الاستراتيجية في العاصمة الدوحة.

وأشارت صحيفة “إنترنت هابر” التركية، في وقت سابق إلى تورُط رئيس وزراء قطر الأسبق حمد بن جاسم في محاولة انقلاب على تميم بن حمد، مشيرة إلى أن قوات الأمن ألقت القبض على المجموعة التي خططت للانقلاب على مدار شهرين.

وفي إطلالة غريبة نشر بن جاسم صورة على “انستجرام” وهو يحلق لنجله، معلقا بأن الحلاقة في الحظر على يده، ما فسره البعض على أنها إشارة ذكية لسعيه لـ”تهذيب علاقات قطر مع الدول الأخرى بعد إزالة آثار تميم من كرسي الرئاسة”.