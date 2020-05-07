البرنامج السعودي لتنمية اليمن ينفذ حملة «عدن أجمل»

الرياض-واس

حققت حملة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن «عدن أجمل» للنظافة والاصحاح البيئي في العاصمة المؤقتة عدن، تقدماً كبيراً في الشهر الأول من الحملة، وذلك عبر إزالة المخلفات والقمامة المتكدسة بنسبة (222 %) من إجمالي الكمية المتوقع إزالتها خلال المرحلة الأولى من المشروع، والتي استفاد منها 120.155 مستفيدا مباشرا، و341.744 مستفيدا غير مباشر من المواطنين والمواطنات في المحافظة.

وتخطت الحملة الأهداف المرسومة لها وذلك بإزالة 21.755 متراً مكعبًا من القمامة والمخلفات، فيما كان الهدف المتوقع للمشروع هو إزالة 9000 متر مكعب من القمامة والمخلفات المتراكمة في الشوارع والأحياء السكنية، وتصريف وري الأشجار بما يقارب 1.773 متر مكعب من المياه.

وتجاوزت حملة «عدن أجمل» كافة الخطط الموضوعة، إلى العمل على تطوير الأنشطة المصاحبة لها من خلال ري الأشجار والمساهمة الفاعلة والطارئة في إزالة مخلفات السيول وتصريف الأمطار ومساعدة كافة أهالي عدن عقب أضرار الأمطار والسيول الأخيرة في المحافظة.

ووفر البرنامج خلال الحملة 22 من الآليات و220 حاوية لتجميع القمامة، بهدف المساهمة في رفع كفاءة وجودة الحياة الصحية والبيئية عبر دعم الجهة المسؤولة المتمثلة في صندوق النظافة في عدن.