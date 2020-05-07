احترس .. علامة تحذير جلدية تكشف إصابتك بالمرض الخطير

مرض السكر من النوع الثاني يشكل أعراضا خطرة عدة تؤرق الجميع، لكن الخطير تسببه في عدد لا يحصى من العلامات غير العادية في الجسم.

وربما لا يعلم الكثيرون أنهم مصابون بهذا المرض الخطير ويعرضون أنفسهم لمخاطر صحية كبيرة، في كثير من الأحيان.

حيث يؤثر مرض السكر النوع 2 الخطير على الأنسولين في جسم الشخص، وفقا لموقع “روسيا اليوم”.

ويتيح الأنسولين للجلوكوز في الدم بدخول الخلايا وتغذية الجسم.

وبالنسبة لمرضى السكري النوع 2، يجب على البنكرياس الاستجابة لهذه المضاعفات وإطلاق الأنسولين.

وعندما لا يعمل بشكل صحيح، ترتفع مستويات السكر في الدم إلى مستويات خطيرة مع وجود علامات تحذيرية غير عادية في الجسم.

علامة تحذير

وتشمل علامة التحذير الأقل شهرة لمرض السكري النوع 2، ملاحظة تطور جديد لبقع داكنة على الجلد.

وهذا يتضمن الفخذ والرقبة والإبطين، وربما تكون البقع الداكنة واسعة الانتشار، أو ملحوظة فقط في تجاعيد الجلد.

فيما يميل الجلد المحيط بالرقبة إلى أن يكون مخمليا أو أكثر سمكا من المعتاد، كما تُعرف الحالة باسم “الشواك الأسود”، ويمكن أن تكون موجودة في الفخذ والإبط أيضا، وهذه الحالة شائعة بشكل خاص لدى مرضى السكري النوع 2.