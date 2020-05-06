4.4 مليار تداولات السوق السعودية

الرياض – البلاد

أغلقت الأسهم السعودية بنهاية جلسة أمس على مكاسب واسعة مع عودة التفاؤل للمستثمرين بعد صعود أسعار النفط، حيث يقترب خام برنت من مستوى 30 دولار للبرميل.

وشهد سهم أرامكو ارتفاعا بلغ 2.6% ليصل إلى 31.3 ريال في تداولات الثلاثاء، داعما صعود مؤشر سوق الأسهم السعودية 1.7% إلى مستويات 6710 نقاط، بتداولات فاقت قيمتها 4.4 مليار ريال.

وارتفعت قطاعات السوق عدا قطاعي السفر والترفيه والسلع الكمالية، وارتفع قطاع الطاقة 2.5% فيما ارتفع قطاعي البنوك والاتصالات بنسبة 1.5% لكل منهما.

وكانت مؤسسة النقد قد أكدت سياسة ربط الريال بالدولار والحفاظ على استقرار سعر الصرف كخيار استراتيجي أسهم في نمو اقتصاد السعودية منذ أكثر من 30 عاما، وأشارت مؤسسة النقد في بيان لها ، إلى التزامها بالحفاظ على استقرار سعر صرف الريال عند السعر الرسمي 3.75 ريال مقابل الدولار، كونه ركيزة مهمة للاستقرار النقدي والمالي في ظل متانة احتياطيات النقد الأجنبي وقدرتها على تلبية الالتزامات الخارجية للمملكة كافة.