وزير الصحة: معدل الوفيات بكورونا في المملكة منخفض جداً

البلاد : متابعات

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق أن معدل وفيات كورونا في المملكة منخفض جدا ولله الحمد، مشيراً إلى حرص القيادة على صحة الإنسان أولاً.

وقدم وزير الصحة في كلمة بثتها قناة الإخبارية اليوم (الأربعاء) ، شكره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على دعمهما اللامحدود للقطاع الصحي ، مشيراً إلى أن القيادة وضعت صحة الإنسان أولاً .

وأشار الدكتور توفيق الربيعة إلى أن ازدياد الحالات خلال الأسبوعين الماضيين يعود للفحص الموسع ، قائلاً إن المعدل العالمي للوفيات بـ كورونا في العالم 10 أضعاف المعدل الموجود في المملكة ، وأن معدل الوفيات بـ كورونا في المملكة منخفض وهو 0.7% ، مضيفاً أن انخفاض عدد الوفيات بكورونا يعود لوجود بروتوكول علاجي دقيق من خلال مجموعة من الخبراء السعوديين .

وأوضح وزير الصحة أن الدولة منذ بداية الجائحة خصصت الآف الأسِّرة للعناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي والشاغر منها ولله الحمد أكثر من 96% وبتطبيقكم الإجراءات الاحترازية لن نحتاج لها ، واختتم قائلاً “اطمئنوا أنتم في المملكة العربية السعودية تحت ظل قيادة وضعت صحة الإنسان أولاً”.