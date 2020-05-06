حلويات رمضان | طريقة عمل ليزي كيك التمر

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكم حلي رمضاني مميز بنكهته العربية الغنية

المقادير اللازمة

200 جرام زبدة

8 ملعقه كبيره كاكاو

نصف كوب سكر بودرة

كوب تمر معجون

2 عبوة قشطه

2 كوب بسكويت مفتت

نصف ملعقه صغيره قرفه

فستق مجروش

جوز مجروش

طريقة العمل

نضع قدر على نار هادئه

يضاف للقدر الزبده حتى تذوب

يضاف لها السكر والكاكاو مع التقليب

يضاف القرفه والقشطه والتمر ثم ترفع من علي النار وتقلب

يضاف البسكويت بالتدريج مع التقليب بخفه

يبطن قالب بالورق الشفاف ويدهن بقليل من الزبده

يوزع الخليط علي القالب

يوضع في الثلاجة مده لا تقل عن 6 ساعات

يخرج ويقطع ويقدم