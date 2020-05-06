تسجيل 1687 إصابة جديدة بكورونا في المملكة

البلاد : غدير الطيار

أعلنت وزارة #الصحة ، اليوم (الأربعاء)، تسجيل 1687 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس #كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 31938 حالة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمتابعة مستجدات كورونا، إنه تم تسجيل عدد 9 وفيات جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 209 حالة وفاة.

وأبان أنه تم تسجيل 1352 حالة تعاف جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 6783 حالة، لافتاً إلى أن هناك 24946 حالة نشطة تتلقى العلاج والرعاية اللازمة، منها 137 حالة حرجة بالعناية المركزة.

وأوضح متحدث الصحة أن 20 % من الإصابات الجديدة لإناث و 80 % لذكور ، مشيراً إلى أن 27 % من تلك الإصابات لسعوديين و 73 % من جنسيات أخرى .

وأعلن الدكتور العبدالعالي إنطلاق المرحلة الثانية من الفحص الموسع ، قائلاً إن الفحص الموسع يدخل مرحلة مهمة جداً، وسنصل إلى المجتمع عبر تطبيق #موعد، الذي اقترب عدد زواره من مليون شخص قام بعمل التقييم الذاتي، مبينا أن الفحص المخبري اختياري وليس إجباري، وآمن وسهل جدًا.