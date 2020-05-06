تخريج 101 قيادي وقيادية من أكاديمية هدف

الرياض- البلاد

احتفل صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” عن بعد بتخريج 101 قيادي وقيادية سعودية من القطاع الخاص، يمثلون الدفعة الرابعة من دفعات أكاديمية هدف للقيادة.

ونقل مدير عام الصندوق تركي الجعويني في الكلمة التي ألقاها في حفل التخريج عن بُعد، تهاني ومباركة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” المهندس أحمد بن سليمان الراجحي لتخرج كوكبة من قياديي وقيادات القطاع الخاص، في برنامج أكاديمية هدف للقيادة، واستفادتهم من برامج الصندوق المتعددة.

وبين أن الصندوق يسعى لتطوير الكوادر البشرية الوطنية بما يتلاءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن إقرار الإستراتيجية الجديدة للصندوق يعد عاملاً مهماً في تحقيق ذلك.

من جهته، أثنى نائب المدير العام في الصندوق لقطاع دعم التدريب الدكتور جمعة العنزي على اجتهاد المتدربين الذين اجتازوا رحلة تدريبية نوعية بأساليب متنوعة امتدت لثلاثة أشهر ليكونوا قيمة قيادية إضافية تهدف لدعم التوطين النوعي في منشآت القطاع الخاص، مؤكدًا أن البرنامج يأتي في إطار السعي لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تمكين القيادات الواعدة الوطنية من قيادة منشآت القطاع الخاص.

وتحقق الأكاديمية نقلة نوعية في تغيير خارطة سوق العمل من خلال تأهيل وتدريب الموظفين والموظفات السعوديين في القطاع الخاص، ليتسلموا إدارة وقيادة المنشآت، بما ينعكس على الأداء والإنتاجية، ورفع معدلات التوطين النوعي والمتميز.

من جهة ثانية أودع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، أمس أكثر من 436 مليون ريال، في الحسابات البنكية لأكثر من 274 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامج إعانة البحث عن عمل وإعانة صعوبة الحصول على عمل، وذلك عن شهر أبريل 2020م.