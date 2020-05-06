الفيروس القاتل يلاعب البشرية.. هل ظهر كورونا في فرنسا ديسمبر الماضي؟

مع مخاوف تفشي فيروس كورونا المستجد، والفكر التآمري المنتشر بشأن موعد وأصل انتشار الفيروس القاتل كانت المفاجأة الكبرى حاضرة.

وذلك فيما أعلنه مستشفى فرنسي من اكتشافه حالة مصابة بفيروس كورونا، تعود إلى أواخر شهر ديسمبر 2019.

التاريخ المعلن والذي شخصت عليه الحالة يشير إلى قبل شهر تقريبا من الإعلان عن أول إصابة مؤكدة بالفيروس في فرنسا.

وهو ما أكده إيف كوهين رئيس الإنعاش بالمستشفى الفرنسي.

وقال الطبيب إن العلماء أعادوا اختبار عينات قديمة من 24 مريض التهاب رئوي، عولجوا في ديسمبر ويناير، وفقًا لـ”سكاي نيوز”.

المريض صفر

وذلك لتؤكد إجراءات الفحص أنه جرى علاج رجل يحمل الفيروس كورونا في وقت مبكر من 27 ديسمبر.

أي قبل شهر من إعلان الحكومة الفرنسية، أول الحالات لفيروس كورونا، داخل حدودها.

ولكن هل مريض ديسمبر هو المريض صفر؟ يقول الطبيب ربما، وربما هناك آخرون في مناطق أخرى.

وتابع: يجب إعادة إجراء الاختبارات، لكننا لم نفهم كيف أصيب، قمنا بتتبع الأمر ولم يقم بأي رحلات خارجية.

فالتواصل الوحيد الذي تم كان بينه وبين زوجته التي لم تصب بالفيروس أصلا.