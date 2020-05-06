العراق: حكومة الكاظمي أمام “اختبار الثقة”.. اليوم

البلاد – رضا سلامة

توضع اليوم (الأربعاء) قائمة حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، أمام البرلمان العراقي في اختبار نيل الثقة خلال جلسة مسائية طارئة، دعا لها رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، للتصويت عند التاسعة مساء على المنهاج الوزاري والكابينة الوزارية لحكومة المكلف الكاظمي.

واتخذ مجلس النواب إجراءات احترازية مشددة للحماية من التقاط عدوى فيروس كورونا، حيث ينعقد الاجتماع في أكبر قاعات المجلس، مع التزام الحضور بالتدابير الوقائية من حيث التباعد الجسدي وارتداء الأقنعة.

وفي وقت تعهدت الكتل السياسية بالحضور والتصويت على الحكومة، أعلنت كتلة “دولة القانون” برئاسة نوري المالكي وائتلاف “الوطنية” برئاسة اياد علاوي عدم تصويتها لصالح الكاظمي، وأكدت الكتلة رسميا عدم مشاركتها في تشكيل الحكومة، وعدم التصويت لصالحها في مجلس النواب. واتخذ الموقف ذاته الائتلاف، بينما قال النائب عامر الفايز، إن كتل الأغلبية البرلمانية اتفقت على تمرير كابينة المكلف مصطفى الكاظمي بعد إجراء تعديلات في اختيار المرشحين واكمال المنهاج الوزاري، مشيرا إلى أن التشكيلة النهائية للوزراء الجدد تختلف جذريا عن القوائم المسربة سابقا، واصفا القائمة الأخيرة بالأكثر قبولا، مع عدم إغفال أي تغييرات قد تطرأ حتى موعد الجلسة.

وأضاف أن الحكومة الجديدة ستضم مستقلين تم ترشيحهم من قبل الكتل السياسية، وهناك وزراء رشحهم الكاظمي ووافقت الكتل عليهم، مبينا أن الكاظمي هو من اختار مرشحي الوزارات حصة المكون الأكبر وفق معايير وضعتها تلك الكتل ووافقوا عليهم، بينما مرشحي الوزارات حصة المكونين الآخرين أسماء فرضت على الكاظمي، لكنها مقبولة بالحد الأدنى من قبل المكونات الأخرى.