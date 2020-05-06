” الروسي والهندي” بطلا لأولى منافسات محترفي “لاعبون بلا حدود” للألعاب الإلكترونية

جدة- البلاد

اختتمت أولى منافسات محترفي العالم ضمن بطولة “لاعبون بلا حدود”، التي ينظمها الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، بعد أن تنافس فيها العديد من اللاعبين والفرق المحترفة من مختلف أنحاء العالم في المنافسات التي بلغ مجموع جوائزها 1,5 مليون دولار، والتي تعد جزءًا من إجمالي الجوائز الخيرية التي تصل إلى 10 ملايين دولار وخُصصت لمنافسات محترفي العالم في مختلف الألعاب.

وشهدت المنافسات فوز الفريق الروسي “1218”، الذي تألق وفاز بلقب مجموعة فرق دول أوروبا ورابطة الدول المستقلة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ متقدمًا على الفريق الأوروبي “ذا ريل ديل” الذي حلّ وصيفًا، في حين جاء في المركز الثالث فريق “فوتبوليست”، وحقق فريق 1218 نتائج رائعة بتسجيله 11 عملية تصفية في الجولة الأخيرة من المنافسات، التي استمرت إلى 12 جولة، في حين سجلت الفرق الهندية نتائج قوية بتحقيقها المراكز الأولى، حيث انتزع فريق “غودلايك” لقب مجموعة فرق جنوب آسيا من أمام فريق “تي إس إم – إنتيتي”، الذي تفوق عليه في إجمالي عدد تصفية الأفراد بفارق ملحوظ 83 إلى 67 لكن لم تكن كافية لتحدث الفارق أمام إجمالي عدد انتصارات “غودلايك”، التي بلغت 4 من أصل 12.

وقام الفريقان الروسي والهندي بالتبرع بجائزة المركز الأول البالغة 250 ألف دولار لصالح الهيئة الطبية الدولية، التي حصلت على أكبر حصة من مجموع جوائز أولى منافسات محترفي العالم والبالغة 1,5 مليون دولار، حيث حصلت على 700 ألف دولار، فيما حصلت بقية المؤسسات الخيرية العالمية مثل: دايركت ريليف، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والتحالف العالمي للقاحات والتحصين، والاتحاد الدولي للاتصالات، على تبرعات بلغت 762,500 دولار.

وتم نقل مجريات البطولة مباشرة بثماني لغات مختلفة، من بينها العربية والإنجليزية والإسبانية والبرتغالية والماندرين، لمنح المشاهدين في جميع أنحاء العالم تجربة عالمية حقيقية من خلال استوديوهات تحليلية افتراضية على أعلى مستوى يقدمها أفضل المحللين في اللعبة. كما شمل البث أيضًا حملة لجمع التبرعات للمشجعين الذين يتابعون المباريات بشكل مباشر للمؤسسة الخيرية التي يختارونها.

وتستمر منافسات محترفي العالم، حيث تنطلق منافساتها التالية في عطلة نهاية الأسبوع المقبل، حيث سيتواجه أفضل لاعبي العالم في لعبة من أشهر الألعاب، وسيتم الإعلان قريبًا عن تفاصيلها والمشاركين بها. وبإمكان عشاق ومحبي اللعبة والرياضات الإلكترونية متابعة الأحداث عبر الرابط watch.gamerswithoutborders.com/