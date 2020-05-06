” إيصال الدواء ” لأكثر من 534 مستفيد من خدمات مجمع إرادة بالدمام

الدمام- حمودالزهراني

نجحت إدارة مجمع إرادة للصحة النفسية بالدمام خلال الأسابيع الثلاثة الماضية في إيصال الدواء لأكثر من 534 مستفيد في منازلهم بهدف التسهيل عليهم خلال فترة الحجر الصحي والاجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وأكد المدير التنفيذي لمجمع إرادة للصحة النفسية بالدمام الدكتور محمد بن علي الزهراني أن أكثر من 17 كادر صحي يعملون على خدمة المرضى من خلال استقبال الطلبات وتجهيز الأدوية وإيصالها إلى منازل المستفيدين ، مشيراً إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو التسهيل على المرضى الذين لا يمكنهم مراجعة المستشفيات في ظل حظر التجول المفروض من الجهات المختصة في الوقت الراهن ، إضافة إلى كونها ضمن الاجراءات الاحترازية التي تهدف إلى منع انتشار فيروس كورونا المستجد ، حيث بإمكان المرضى تعبئة النماذج الخاصة بطلب صرف الدواء من المستشفى عبر الملفات الطبية تمهيداً لإيصال الدواء لمنازلهم دون عناء .