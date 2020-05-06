أنواع وأعراض عدم انتظام ضربات القلب

نرمين عباس

عدم انتظام ضربات القلب هو حالة قلبية حيث ينبض قلبك بشكل غير طبيعي، سببها مشكلة في الإشارات الكهربائية التي تنسق دقات القلب

ويمكن أن يخفق القلب بسرعة كبيرة أو بطيئة جدًا أو غير منتظمة، بعض حالات عدم انتظام ضربات القلب خطيرة ، والبعض الآخر ليس كذلك

أنواع اضطراب نظم القلب

الضربات المبكرة (الإضافية)

هي عدم انتظام ضربات القلب الأكثر شيوعًا

يحصل الجميع على هذه الضربات من حين لآخر ولكن معظم الناس لا يلاحظونها

يمكن أن تسبب بعض أمراض القلب نبضات سابقة لأوانها ، ولكن في معظم الأحيان تكون غير ضارة

يمكن أن تحدث زيادة في الضربات المبكرة بسبب الإجهاد أو المجهود من ممارسة الرياضة أو الكافيين أو النيكوتين

عدم انتظام ضربات القلب فوق البطيني

سريع وغير منتظم غالبًا، وهو الشكل الأكثر شيوعًا هو الرجفان الأذيني ، حيث ترتجف الحجرتان العلويتان للقلب بدلاً من الضرب بشكل طبيعي حتى لا يضخ القلب الدم بشكل فعال

عدم انتظام ضربات القلب البطيني

هو عدم انتظام ضربات القلب التي تبدأ في الجزء السفلي من القلب، وهذه أكثر خطورة وتتطلب عناية طبية

اضطراب نظم القلب

(المعروف أيضًا باسم بطء القلب) حيث يكون ضربات القلب بطيئة جدًا

وفي بعض الحالات ، قد يجعل هذا الشخص يشعر بالدوار ويفقد وعيه.

أعراض عدم انتظام ضربات القلب

لا يعاني العديد من الأشخاص الذين يعانون من اضطراب نظم القلب من أي أعراض على الإطلاق

لكنك قد تكون على دراية بضربات الحرارة التي تعرف باسم خفقان القلب وقد تشعر بما يلي :-

كأن قلبك يتخطى دقاته

مثل أن قلبك ينبض بقوة أو بسرعة ، وهو ما يعرف باسم خفقان

نبض سباق

بطء ضربات القلب

عدم انتظام ضربات القلب

ترفرف في صدرك

ألم صدر

الشعور بالدوار أو الدوار

التعرق

إغماء

إذا كنت تعتقد أنك قد تعاني من عدم انتظام ضربات القلب ، فاستشر طبيبك خاصة حين تشعر :-