أمريكا تدين “وحشية” إيران بحق اللاجئين الأفغان

البلاد – وكالات

اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية، أن النظام الإيراني عامل المهاجرين الأفغان بـ”وحشية”، وذلك على خلفية مقتل العشرات منهم غرقا في نهر حدودي لدى محاولتهم العبور إلى الأراضي الإيرانية.

وقالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون جنوب ووسط آسيا أليس ويلز في تغريدة عبر موقع “تويتر”، أمس (الثلاثاء)، أن “الولايات المتحدة تدعم التحقيقات الكاملة في هذا الصدد، ومحاسبة الذين تثبت إدانتهم بارتكاب مثل هذه الانتهاكات”.

وفي السياق ذاته، قالت وزارة الخارجية الأفغانية في بيان لها إنها تواصل التحقيق في تقارير عن “إساءة معاملة المسافرين الأفغان على طول الحدود الأفغانية الإيرانية واستشهاد عدد منهم”، وتابعت: “لقد حدثت سلسلة من التطورات في هذا التحقيق”، وأضافت أنها على اتصال مع إيران وطلبت منها بدء تحقيقاتها ومشاركة النتائج مع الحكومة الأفغانية.

في غضون ذلك، أكدت اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان، أن قوات الأمن الإيرانية اعتقلت عددا من المهاجرين الأفغان الباحثين عن عمل في إيران، في منطقة كاريز إلياس ولسوالي غلران، بمحافظة هرات (على الحدود مع إيران)، وبعد تعذيبهم، أجبرتهم على عبور نهر هريرود، فغرق عدد منهم ونجا آخرون، داعية إلى التحقيق في المعاملة غير الإنسانية لعناصر حرس الحدود الإيراني مع المهاجرين الأفغان، ومعاقبة مرتكبي واقعة إغراق العشرات منهم.

واحتج مئات من سكان ولاية هرات الأفغانية أمام مقر القنصلية الإيرانية اعتراضا على سوء معاملة المهاجرين الأفغان ومقتل عدد منهم على حدود إيران، بينما أثارت حادثة غرق عشرات المهاجرين ردود أفعال غاضبة ضد النظام الإيراني داخل أفغانستان، حيث بدأت سلطات كابول التحقيق عن كثب وطالبت طهران بمشاركة نتائج التحقيقات أيضا. وذكرت اللجنة الأفغانية لحقوق الإنسان في بيان صادر عنها، أن حرس الحدود الإيراني أجبر المهاجرين الأفغان الباحثين عن فرص عمل على عبور نهر هريرود بعد اعتقالهم وتعذيبهم، ما أدي إلى غرق بعضهم ونجاة آخرين.