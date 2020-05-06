أمانة الشرقية تُنفذ خطتها لتحسين المشهد الحضري

البلاد : واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، خطتها التي تقوم بها بلديات المنطقة لتحسين المشهد الحضري، التي تتضمن المتابعة في معالجة التشوهات البصرية من إصلاحات، وتنسيق، وزراعة، ومعالجات وإزالة ما يلزم إزالته.

وأكّد المتحدث الرسمي بالأمانة محمد بن عبدالعزيز الصفيان، أن جهود الأمانة خلال الشهر الرابع من العام الجاري 2020م أسفرت عن إصلاح 87920 متراً مربعاً من حفر الشوارع، و 18831 متراً طولياً من تآكل الأرصفة المتهالكة، و 1218 لوحة إرشادية لأسماء الشوارع وأرقام المباني.

وأشار إلى إنتهاء الأمانة من تنسيق وزراعة أشجار وورود بعدد 1241107 شجرة، وإصلاح عدد 43 من واجهات المباني والمحلات، وإزالة 1757 متراً من الكتابات المشوهة للمظهر العام، وإزالة 44859 متراً مكعباً من مخلفات البناء والهدم، ومعالجة وضع 6467 حاوية نظافة داخل الأحياء، وإزالة 31 من السيارات التالفة والمهملة، وإصلاح 48 من محولات الكهرباء، وإزالة 45 حوشاً واستراحات ومخيمات عشوائية، و 129 لوحة دعائية مخالفة، و4 مظلات وهناجر داخل الأحياء، ومعالجة وضع 136 من الباعة الجائلين، وإصلاح 1196 عمود إنارة متهالك, وتأهيل 438396 متراً مربعاً من الحدائق وملاعب الأطفال.

وأكد الصفيان أن ما حققته الأمانة من جهود نوعية على مدار العام، التي لها الأثر الملموس، من خلال سعيها الحثيث على تحقيق الاستدامة الصحية للبيئة، والحد من التلوث بمختلف أنواعه، عبر استخدام أجهزة وآليات ذات كفاءة عالية تسهم في تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري.