أعراض وإسعافات الحساسية المفرطة

نرمين عباس
يمكن أن تؤدي حالات الحساسية الشديدة للمسببات ، مثل الطعام أو اللدغات واللسعات ، إلى الحساسية المفرطة
الحساسية المفرطة خطيرة للغاية ويمكن أن تكون قاتلة
قد تشمل أعراض الحساسية المفرطة ما يلي :-
- تنفس صعب أو صاخب
- صعوبة في الكلام و / أو صوت أجش
- تورم اللسان
- الدوخة المستمرة أو الانهيار
- تورم أو ضيق في الحلق
- شحوب (الأطفال الصغار)
- أزيز أو سعال مستمر
- ألم في البطن أو قيء
الإسعافات الأولية
- اجعل الشخص مسطحًا وحافظ عليه ساكنًا – لا تدعه يقف أو يمشي
- إذا فقد الوعي ، ضعه في وضع التعافي
- إذا كان التنفس صعبًا ، دعه يجلس
- إعطاء الحقن الذاتي للأدرينالين
- طلب سيارة إسعاف
- يمكن إعطاء جرعات إضافية من الأدرينالين إذا لم يتم الرد بعد 5 دقائق
- نقل الشخص إلى المستشفى لمدة 4 ساعات على الأقل من الملاحظة
إذا كان الشخص لا يستجيب ولا يتنفس بشكل طبيعي ، ابدأ بالإنعاش القلبي الرئوي