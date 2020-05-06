أعراض وإسعافات الحساسية المفرطة

نرمين عباس

يمكن أن تؤدي حالات الحساسية الشديدة للمسببات ، مثل الطعام أو اللدغات واللسعات ، إلى الحساسية المفرطة

الحساسية المفرطة خطيرة للغاية ويمكن أن تكون قاتلة

قد تشمل أعراض الحساسية المفرطة ما يلي :-

تنفس صعب أو صاخب

صعوبة في الكلام و / أو صوت أجش

تورم اللسان

الدوخة المستمرة أو الانهيار

تورم أو ضيق في الحلق

شحوب (الأطفال الصغار)

أزيز أو سعال مستمر

ألم في البطن أو قيء

الإسعافات الأولية

اجعل الشخص مسطحًا وحافظ عليه ساكنًا – لا تدعه يقف أو يمشي إذا فقد الوعي ، ضعه في وضع التعافي إذا كان التنفس صعبًا ، دعه يجلس إعطاء الحقن الذاتي للأدرينالين طلب سيارة إسعاف يمكن إعطاء جرعات إضافية من الأدرينالين إذا لم يتم الرد بعد 5 دقائق نقل الشخص إلى المستشفى لمدة 4 ساعات على الأقل من الملاحظة

إذا كان الشخص لا يستجيب ولا يتنفس بشكل طبيعي ، ابدأ بالإنعاش القلبي الرئوي