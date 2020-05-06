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أعراض وإسعافات الحساسية المفرطة

نرمين عباسaccess_time14 / رمضان / 1441 هـ       6 مايو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

نرمين عباس

يمكن أن تؤدي حالات الحساسية الشديدة للمسببات ، مثل الطعام أو اللدغات واللسعات ، إلى الحساسية المفرطة

الحساسية المفرطة خطيرة للغاية ويمكن أن تكون قاتلة

قد تشمل أعراض الحساسية المفرطة ما يلي :-

  • تنفس صعب أو صاخب
  • صعوبة في الكلام و / أو صوت أجش
  • تورم اللسان
  • الدوخة المستمرة أو الانهيار
  • تورم أو ضيق في الحلق
  • شحوب (الأطفال الصغار)
  • أزيز أو سعال مستمر
  • ألم في البطن أو قيء

الإسعافات الأولية

  1. اجعل الشخص مسطحًا وحافظ عليه ساكنًا – لا تدعه يقف أو يمشي
  2. إذا فقد الوعي ، ضعه في وضع التعافي
  3. إذا كان التنفس صعبًا ، دعه يجلس
  4. إعطاء الحقن الذاتي للأدرينالين
  5. طلب سيارة إسعاف
  6. يمكن إعطاء جرعات إضافية من الأدرينالين إذا لم يتم الرد بعد 5 دقائق
  7. نقل الشخص إلى المستشفى لمدة 4 ساعات على الأقل من الملاحظة

إذا كان الشخص لا يستجيب ولا يتنفس بشكل طبيعي ، ابدأ بالإنعاش القلبي الرئوي

نرمين عباس

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