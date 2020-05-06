أطباق رمضان | طريقة عمل الباستا بالجمبري والكريمة

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ طبق رمضاني سهل وسريع التحضير كما أنه لا يتطلب أكثر من قدر لإعداده

المقادير اللازمة

كيلو جمبري أو روبيان مقشر ومنظف

كيلو مكرونة لانجويني أو شرائط

ملعقة زبدة

ملعقة زيت زيتون

بصلة متوسطة مفرومة

4 فص ثوم مفروم

ملح

فلفل أسود

كوب ونصف كريمة

جبن بارميزان

بقدونس مفروم

طريقة العمل

تسلق المكرونة حسب التعليمات المدونة علي العبوة

نحضر مقلاة ونضع بها الزبدة وزيت الزيتون ثم نضع الجمبري والملح ويقلب إلى أن يتغير لونه

يرفع الجمبري من المقلاة ويترك جانباً

يضاف البصل ويقلب إلى أن يذبل

نضيف الثوم ونحرك دقيقة

نضيف الكريمة والفلفل الأسود وتترك تغلي حتي تصبح كثيفة

نضيف الجمبري ويترك 3 دقائق

نضع المكرونة للمقلاة ويقلب الجمبري مع االمكرونة

توضع في طبق التقديم وتزين بالبقدونس

ثم تقدم ساخنة