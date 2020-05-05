نظرة عامة علي القلق

نرمين عباس

ما هو القلق؟

يشعر الجميع بالقلق بين الحين والآخر

ولكن إذا لم يخف القلق ويؤثر على حياتك اليومية ، فقد يكون لديك اضطراب قلق، واضطرابات القلق شائعة جدًا ويمكن علاجها

القلق شعور مهم للجميع، لأنه يساعدنا في التجول بأمان في العالم وتجنب الخطر قدر الإمكان

ولكن بالنسبة لبعض الناس ، لا تختفي المشاعر القلق لديهم

حيث يمكنهم أن يروا المواقف أسوأ مما هم عليه بالفعل ، ويؤثر قلقهم على قدرتهم على التركيز والنوم والقيام بمهام عادية

ويمكن أن تحدث هذه المشاعر بسبب اضطرابات القلق

من المرجح أن تصاب النساء بالقلق أكثر من الرجال ، ولكن ليس من الواضح لماذا

هناك العديد من أشكال اضطراب القلق ، ولكن الشيء المشترك بينهم هو تأثيرها على الأنشطة اليومية.

يمكن أن يؤثر القلق على قدرتك على التركيز والنوم والقيام بمهام عادية في العمل أو المنزل أو المدرسة

غالبًا ما يشعر الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات القلق أنه يجب عليهم تجنب المواقف العصيبة وفي الحالات القصوى تجنب الخروج تمامًا

الأعراض الجسدية شائعة وتشمل ضيق في التنفس ، وخفقان في القلب ، وارتعاش اليدين

يمكن أن تحدث اضطرابات القلق بسبب أشياء كثيرة

وتشمل هذه العوامل الوراثية ، والضغط المستمر ، والخلفية العائلية ، وقضايا الصحة البدنية أو حدث صادم

سيساعدك التحدث إلى طبيبك حول أعراض القلق لديك في إجراء التشخيص وتحديد أفضل طريقة لعلاج القلق أو السيطرة عليه