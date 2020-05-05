محافظ الزكاة والدخل: المملكة حريصة على تقديم كل الدعم لنهوض المنشآت ونموها

البلاد : متابعات

أكد معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل أبانمي، في لقائه الافتراضي مع مجلس الغرف السعودية، مساء اليوم، أن الهيئة تتابع وترصد باستمرار مدى استفادة منشآت القطاع الخاص من مبادراتها الـ 15، التي أطلقتها في الـ 20 من مارس الماضي، تخفيفاً للآثار المالية والاقتصادية، وتحفيزاً ودعماً للقطاع الخاص.

ووجه أبانمي رسالةً إلى منشآت القطاع الخاص، قائلاً: “إن حكومة المملكة حريصة على تقديم كل الدعم لنهوض المنشآت ونموها”.

وعن عدد المستفيدين من مبادرات الهيئة، استعرض معاليه أبرز الأرقام للمستفيدين من هذه المبادرات، إذ استفاد من مبادرة تأجيل الإقرار والسداد للزكاة 637,000 مكلف، فيما استفاد من مبادرة تأجيل إقرار وسداد ضريبة القيمة المضافة 228,000 مكلف، داعياً الجميع إلى الاطلاع على تفاصيل هذه المبادرات من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

وأجاب معاليه على سؤالٍ عن مدى استجابة عملاء الهيئة لعملية تفعيل استخدام الأنظمة الإلكترونية، إذ قال: “إن مركز الاتصال الموحد استقبل بعد إعلان المبادرات 9344 اتصالاً، و 3074 رسالة عبر تويتر، و 2845 محادثة فورية، فيما بلغت رسائل البريد الإلكتروني 202 رسالة، كل ذلك في أسبوع واحد فقط”، مبيناً في الوقت نفسه بأن الهيئة استثمرت كثيراً في الحلول الرقمية، حيث توفر أكثر من 66 خدمة خدمة إلكترونية.