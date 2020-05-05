كم تبلغ خسائر برشلونة بسبب “كورونا”؟

قد ترتفع خسائر فريق برشلونة الإسباني الاقتصادية جرّاء توقف النشاط الرياضي بفعل تفشي جائحة كورونا، إلى نحو 140 مليون يورو.

بحسب إفادة من شبكة “ESPN” الأمريكية، فإن النادي الكاتالوني تكبد خسائر فادحة تتراوح ما بين 120 إلى 140 وقابلة للزيادة.

نالت تذاكر المباريات والمتحف الخاص بالفريق القسط الأكبر من الخسائر بواقع 50 مليون يورو.

40 مليون يورو هي قيمة الخسائر المتوقعة من البث التلفزيوني، ومن 20 إلى 25 مليون يورو خسائر الدخل التجاري.

في هذا الصدد أدلى نائب رئيس برشلونة، خوردي كاردونر، بتصريحات صحفية لمناقشة الأوضاع الاقتصادية بالنادي.

وصّرح قائلًا: “ما نعرفه اليوم هو أننا نتعرض للخسائر، وعليه فإننا سنخفض معدل الإنفاق، سنعدل ميزانية العام المقبل لتتلائم مع الوضع”.

وأكمل: “كان موقفنا الاقتصادي قويًا وقمنا بتحسين الميزانية حتى فبراير، لكن مع توقف النشاط انخفض دخلنا بشكل كبير”.

عن اللاعبين وموقفهم من تخفيض الأجور: “كانوا جيدين للغاية، تفهموا الوضع منذ البداية، يعرفون أنها ليست مزحة”.

عن الميركاتو: “ستسير الصفقات بالشكل التبادلي عبر أنحاء أوروبا، نجهز لثلاث صفقات من هذا النوع في الصيف”.

أشار كاردونر إلى أن كاهل النادي مُثقل بديون تبلغ نحو 460 مليون يورو، رُغم هذا فإن الأساس الاقتصادي لبرشلونة “متين” على حد وصفه.

واختتم بأن الإدارة أعدت خطة لتغطية الخسائر، وستمنح عملية تجديد ملعب كامب نو الأولوية على بقية مرافق النادي.