عليهم الحذر .. خطر جديد من كورونا ضد أصحاب هذا المرض التنفسي

الربو وفيروس كورونا المستجد، معادلة خطر جديدة حذر منها خبراء الأمراض التنفسية، حيث كشف طبيب أطفال وإخصائي أمراض معدية، الأمر.

وأكد أنه يجب على من يعانون من مرض الربو، توخي الحذر الشديد جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الطبيب يفجيني تيماكوف، خلال حديثه مع وكالة “سبوتنيك”، أنه من الصعب على أصحاب الأمراض الرئوية المزمنة تحمل أي عدوى فيروسية.

خاصة التي تصيب الرئتين، والتي من بينها جائحة كورونا .

توصيات

فمن المهم على أصحاب الأمراض الرئوية المزمنة، الالتزام بنظام العزل الذاتي، وارتداء الأقنعة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وفقا للخبراء.

علاوة على ذلك، يجب عليهم وضع خطط خاصة بعلاجهم، تحوي التوصيات الفردية.

كذلك الأرقام التي يجب الاتصال عليها عند ظهور أي أعراض عدوى عليهم.

يذكر أن اليوم العالمي للربو، يوافق الثلاثاء الأول من شهر مايو، كل عام، وقد جرى اعتماده لجذب انتباه الجمهور لمشكلة الربو القصبي، وكذلك لزيادة الوعي العام بالمرض وتشخيصه وعلاجه.