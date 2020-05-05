رمضان والكرش .. تمارين مذهلة وسهلة للتخلص من دهون البطن

في رمضان ومع ارتباك الأنظمة الصحية، يعاني كثيرون من تراكم دهون البطن، وظهور “الكرش” وترهلات البطن.

ويأتي ذلك بسبب تناول كميات كبيرة من الطعام والحلويات، مع قلة الحركة.

ولكن هناك تمارين وتدريبات رياضية في المنزل لشد ترهلات البطن والتخلص من “الكرش” في رمضان ، أوردها موقعي “ديلي ميل” وبولد سكاي”.

تمرين رفع الرجل

النوم على الأرض وفرد جميع أجزاء جسمك وبعد ذلك رفع القدم وهي مفرودة في الهواء.

تمرين العجلة

الاستلقاء على الأرض وتحريك القدم بطريقة التبديل أثناء قيادة العجلة في الهواء، ووضع اليد أسفل الرأس.

مع محاولة لمس الركبة اليسرى بكوع اليد اليمنى، والعكس، ويمكن عمل هذا التمرين عن طريق 3 مجموعات، كل واحدة لمدة دقيقة.

تمرين العقلة

يمكن عمل هذا التمرين من خلال تثبيت اليد على شيء مرتفع وقم بتحميل الذراعين عليها ورفع القدم إلى الأعلى حتى تصل لمنطقة الصدر، ويمكن عمل التدريب نحو 15 إلى 20 مرة، مع الحصول على راحة بين كل 5 مرات.