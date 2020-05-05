دليل جديد على رحيل كريم الأحمدي!

يقترب المحترف المغربي في صفوف الاتحاد، كريم الأحمدي من نهاية مشواره مع العميد بحسب وسائل إعلام صادرة اليوم الثلاثاء.

لاعب الوسط الدفاعي البالغ من العمر 35 عامًا، ينقضي عقده مع الاتحاد بنهاية الموسم الجاري، أي الشهر القادم (يونيو)

بيد أن الاتحاد الدولي لكرة القدم وبسبب تعليق النشاط الكروي في العالم إثر تفشي جائحة كورونا، مد فترة التعاقد لتنتهي مع انتهاء الموسم نفسه.

وعليه، فإن الأحمدي سيضطر إلى إنهاء الموسم مع عميد الأندية السعودية بغض الطرف عن الموعد النهائي للمسابقة.

رُغم ذلك تحدثت وسائل إعلام مغربية عن وصول عروض أوروبية إلى كريم الأحمدي وأوضحت رغبة اللاعب في خوض تجربة جديدة.

اللاعب نفسه قال ليومية “ايه دي” الهولندية قبل أيام: “لعب كرة القدم في جدة مرهق بسبب ارتفاع درجة الحرارة”.

“لا اعتقد أنني ساستمر مع الاتحاد في المستقبل، ولا اتصور أن تعود منافسات الدوري هذا الموسم”.

الدليل الجديد على رحيل اللاعب تمثل في إدراج الاتحاد لأسماء المحترفين في قائمة الإعداد للموسم الجديد، من دون الأحمدي.