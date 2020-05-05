توترات واشنطن وبكين تجدد الضغوط على النفط

عواصم – وكالات

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة أمس، مما قلص مكاسب الأسبوع الماضي، وسط مخاوف من استمرار وفرة المعروض النفطي فيما قد يعرقل التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين التعافي الاقتصادي حتى بعد بدء تخفيف إجراءات العزل لاحتواء فيروس كورونا.

وفي وقت سابق من الجلسة، هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 18.10 دولار، فيما انخفضت عقود خام برنت 10 سنتات أو 0.4% إلى 25.50 دولار للبرميل. كان برنت ارتفع الأسبوع الماضي نحو 23% بعد أن تكبد خسائر على مدار ثلاثة أسابيع متتالية.

ولاقت الأسواق دعما مع بدء تنفيذ اتفاق (أوبك +) ودول من خارجها ، خفض الإنتاج في أول مايو، بينما قال أكبر منتجين في الولايات المتحدة، إكسون موبيل وشيفرون، إنهما سيخفضان الإنتاج 400 ألف برميل يوميا هذا الربع ، لكن تعليقات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي هدد فيها ببحث زيادة الرسوم الجمركية على الصين رداً على تفشي فيروس كورونا جددت المخاوف من أن التوتر التجاري قد يعرقل التعافي الاقتصادي وينهي مكاسب أسعار النفط.