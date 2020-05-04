وصفات رمضان | طريقة عمل الأرز بالبهارات العربية وقطع الدجاج

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ وصفة مميزة لإفطار شهر رمضان المبارك

المقادير اللازمة

دجاج قطع أو فيليه دجاج مقطع مكعبات

بطاطس شرائح مقلية

أرز طويل الحبة

عود قرفة

ملعقة صغيرة كركم

ملعقة صغيرة كاري

ربع ملعقة صغيرة قرنفل ناعم

2 حبة لومي

ملعقة صغيرة هيل ناعم

نجمة يانسون

ملح وفلفل إسود

ملعقة صغيرة بهارات دجاج

ربع كوب زيت

طريقة العمل

ينقع الدجاج في الزيت وبهارات الدجاج ساعة

تحمر قطع الدجاج جيداً

ثم يضاف لها ماء وجميع البهارات المذكورة والملح والفلفل

يترك الدجاج حتي تمام النضج

يوضع له الأرز ويقلب

ثم يترك حتي تمام النضج

يقدم بعد أن يرص علي الوجه البطاطس وقليل من المكسرات