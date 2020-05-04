وزير التعليم يصدر قرارًا بتكليف وتمديد فترة تكليف عدد من القيادات الإدارية

البلاد : غدير الطيار

أصدر معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قرارًا بتكليف وتمديد فترة تكليف عدد من القيادات الإدارية في وكالات، وإدارات العموم المختلفة بجهاز الوزارة .

وتضمنت قرارات وزير التعليم تمديد تكليف الدكتور ماجد السالم مديرا عاما للإدارة العامة للتخطيط بوكالة وزارة التعليم للتخطيط والتطوير ، بجانب تمديد تكليف الاستاذ عبدالرحمن بن عبدالله التميمي مدير عاما لمركز الوثائق والمحفوظات بوكالة وزارة التعليم للتخطيط والتطوير ، بالإضافة إلى تمديد تكليف الاستاذ الدكتور عبدالرحمن عبدالكريم مرزا مديرا عاما لمركز بحوث سياسات التعليم بوكالة وزارة التعليم للتخطيط والتطوير ، بجانب تمديد تكليف الاستاذ محسن محمد البقمي مديرا عاما للإدارة العامة للتطوير التنظيمي بوكالة وزارة التعليم للتخطيط والتطوير .