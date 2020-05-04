واشنطن تصارع «موجة عاتية».. وموسكو مهددة بـ«الشلل»

عواصم – وكالات

تصارع الولايات المتحدة، اعتى موجات الإصابة منذ بداية تفشي فيروس كورونا المستجد، مسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية أكثر من 30 ألف إصابة، وفقا للإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بينما سجلت 1,829 حالة وفاة، ليسوء الحال يوما بعد آخر على الرغم من تفاؤل بعض المسؤولين بتجاوز المحنة في وقت قريب.

وطبقاً للإحصائيات الرسمية، تخطى عدد الإصابات بأمريكا حاجز الـ1.160 مليون، كأعلى رقم عالمي منذ بدء انتشار الجائحة، بينما أصبحت المنشآت الصحية الروسية مهددة بالشلل بسبب تزايد الإصابات، وتسجيل 10 آلاف حالة يوميا في تطور توقعه بوتين، وخشي من تأثيره على النظام الصحي، خاصة وأن إجمالي الحالات في روسيا وصل إلى أكثر من 134 ألف حالة في وقت وجيز.

وفي ألمانيا ارتفعت الإصابات أمس (الأحد)، بواقع 793 حالة ليصل الإجمالي إلى ما يزيد عن 164 ألف حالة، وفقا لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، فيما تحسنت الأوضاع في إسبانيا التي سجلت أدنى نسبة وفيات أمس بواقع 164 حالة، وفقا لبيانات وزارة الصحة، التي بينت أن الإصابات ارتفعت إلى 245 ألف حالة.

وسجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية 200 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و34 حالة وفاة جديدة، وكوريا الجنوبية، 13 حالة إصابة، مبينة أن الأمر يتعلق بـ10 إصابات وافدة من الخارج، و3 محلية المصدر، مع عدم تسجيل وفيات. وأعلنت الصين تسجيل حالتي إصابة جديدتين في استمرار لانخفاض الاعداد منذ اتخاذ الحكومة خطوات لخفض أعداد القادمين من الخارج، بينما سجّلت بلجيكا 389 إصابة جديدة، والهند 2644 إصابة، والكويت 73 حالة شفاء، وأفغانستان 235 إصابة، وتايلاند 3 إصابات، وعمان 85 إصابة، وبوركينا فاسو 3 إصابات، ومالي 36 حالة إصابة، وتونس 11 إصابة.

إلى ذلك، أصيب أمس وزير الدولة بالبنى التحتية السوداني هاشم محمد بن عوف بفيروس كورونا، كأول مسؤول يصاب بالمرض، فيما وصل إجمالي حالات الإصابات إلى 592 حالة، والوفيات إلى 41 شخصا.