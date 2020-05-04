موسى لجلطة سراي مقابل بلهندة ومايكون

جدة – هلال سلمان

أشارت تقارير إعلامية تركية إلى رغبة نادي جلطة سراي التركي في عقد صفقة تبادلية مع النصر، تقضي بانتقال النيجيري أحمد موسى إلى صفوفه مقابل تخليه عن البرازيلي مايكون الذي يلعب مع النصر بنظام الإعارة، وكذلك انتقال المغربي يونس بلهندة لصفوف (العالمي) مع دفع مبلغ إضافي.

وأشار موقع (ايه سبور) إلى أن جلطة سراي يريد التخلص من اللاعبين أصحاب الرواتب المرتفعة لتقليص النفقات، خصوصا في ظل الأزمة المادية التي تعيشها أندية العالم بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث يعتبر بلهندة من بين الأعلى أجرا بين لاعبيه.

ويرغب جلطة سراي في التعاقد مع النيجيري أحمد موسى الذي يثير إعجاب المدرب فاتح تيريم، مع أنه لم ينجح في ترك بصمته مع النصر على الرغم من المبلغ الضخم الذي دفعه النادي لجلبه، حيث لم يسجل سوى هدفين ولم يصنع سوى 5 أهداف في 22 مباراة خاضها مع العالمي، خصوصا أن أحمد موسى صرح برغبته في العودة للعب في أوروبا.

وأشار موقع (ايه سبور) إلى أن المدرب تيريم طالب في وقت سابق بالتعاقد مع أحمد موسى، لكن القيمة العالية التي طلبها نادي ليستر سيتي الإنجليزي أجلت الصفقة.

ويتقاضى بلهندة ما يقرب من 3.5 مليون يورو كراتب سنوي مع الفريق التركي، وقد وافق اللاعب مؤخرا على تخفيض راتبه من أجل البقاء معه لكن الأزمة الحالية جعلت جلطة سراي يبحث جديا بيع النجم المغربي.