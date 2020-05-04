لعشاق القهوة..تعرف على الأوقات المناسبة لتناولها في رمضان

يعتاد الكثيرون على تناول مشروب القهوة بعد الإفطار مباشرة، وذلك لتعويض نقص الكافيين بالجسم، واليوم نستعرض لك عزيزي القارئ أفضل الأوقات لتناول القهوة في رمضان.
يشير خبراء التغذية أن تناول القهوة بعد الانتهاء من وجبة الإفطار مباشرة، من العادات الغذائية الخاطئة ، والتي قد تسبب اضطرابات بالجهاز الهضمي مثل الحموضة وعسر الهضم والإمساك والانتفاخ.
كما يحذر الخبراء من تناول القهوة بعد وجبة السحور لأنها من المشروبات المنبهة التي تسبب في الشعور بالعطش أثناء الصيام، لاحتوائها على نسبة مرتفعة من الكافيين المدرة للبول، والتي قد تؤدي إلى فقدان قدر كبير من السوائل الموجودة بالجسم عن طريق عملية التبول.
ولذلك ينصح الخبراء بتناول القهوة بعد مرور ساعات من وجبة الإفطار، لإتاحة الفرصة للمعدة لهضم الطعام، وينصح بتناول كوبين من القهوة الأول بعد مرور ساعتين من وجبة الإفطار والثاني قبل السحور بساعتين أيضا.