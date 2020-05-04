تسجيل 1645 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة

البلاد : غدير الطيار

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الإثنين)، تسجيل 1645 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 28656 حالة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمتابعة مستجدات كورونا، إنه تم تسجيل عدد 7 وفيات جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 191 حالة وفاة.

وأبان أنه تم تسجيل 342 حالة تعاف جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 4467 حالة، لافتاً إلى أن هناك 23989 حالة نشطة تتلقى العلاج والرعاية اللازمة، منها 143 حالة حرجة بالعناية المركزة.

وأشار متحدث الصحة إلى أن 19% من الحالات المصابة بفيروس #كورونا المستجد اليوم تعود لسعوديين، و81% لغير سعوديين، و13% منها للإناث، و87% الذكور .

الحالات الجديدة بـ #كورونا في المملكة حسب المدن: