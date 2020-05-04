حالات تعليق تجميد الحسابات البنكية للعملاء

البلاد : متابعات

أوضحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، بالبنوك السعودية، الحالات المشمولة بتعليق الحسابات البنكية للعملاء سواء من الأفراد أو الأشخاص الاعتباريين، وأضافت اللجنة، عبر «تويتر»، أن حالات تعليق الحسابات البنكية للعملاء، بالنسبة للأفراد تشمل انتهاء الهوية الوطنية، أو تحول حالة الحساب إلى حساب راكد.

ويشمل إلغاء التجميد بالنسبة للأشخاص الاعتباريين انتهاء الهوية الوطنية للمفوضين المكلفين بالتوقيع، أو انتهاء السجل التجاري الذي تعذر تجديده بسبب انتهاء الهوية، وأشارت اللجنة إلى أن آلية تفعيل الحساب البنكي تتضمن: التوجه للفرع، والتواصل عبر الرقم المجاني للبنك أو المصرف، والتواصل من خلال القنوات الإلكترونية للبنك أو المصرف.