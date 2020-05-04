“تقويم التعليم” تعلن المقررات المحذوفة من الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث الثانوي علمي

البلاد : متابعات

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن المقررات المحذوفة من الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث الثانوي (التخصص العلمي) في الاختبار التحصيلي “عن بعد”.

وأوضحت تقويم التعليم، في تغريدة لها عبر حسابها بموقع تويتر، أنه نظرًا للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد، قررت الهيئة تخفيف المواد الدراسية التي سيختبر فيها الطلاب والطالبات في اختبار التحصيل الدراسي العلمي لهذا العام 2020 وذلك كما يلي:

المقررات المحذوفة في نظام المقررات:

أحياء 3

علم البيئة

كيمياء 4

فيزياء 4

رياضيات 6

المقررات المحذوفة في النظام الفصلي:

أحياء 5

أحياء 6

كيمياء 6

فيزياء 6

رياضيات 6