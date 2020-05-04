تشريح جثث ضحايا كوفيد 19 يكشف مفاجآت!

صحة و عافية متابعاتتشريح جثث ضحايا كوفيد 19 يكشف مفاجآت! فرناس حفظيaccess_time12 / رمضان / 1441 هـ 4 مايو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق توصل الأخصائي الألماني في علم الأمراض، ورئيس معهد الطب الشرعي في هامبورج، الدكتور كلاوس بوشل، أن فحص جثث ضحايا كورونا أشار إلى تأثير الفيروس على العضلات، وبعض الأعضاء الحيوية الأخرى كالقلب. وقد ركز الباحثون في بداية انتشار جائحة كوفيد 19 على تأثيره بالنسبة للرئتين، ولكن البروفيسور بوشل أوضح أن هناك عوامل إضافية ذات أهمية متزايدة سوف تكون أساسية في التعرف على الطبيعة الحقيقية للفيروس. وأوضح كلاوس بوشل أن العديد من المرضى كانوا من كبار السن، والمدخنين، ومن يعانون من السمنة، أو من أمراض مزمنة كضغط الدم أو السكري. وشدد بوشل على ضرورة تشريح جثث المصابين الذين لا ينتمون إلى مجموعات الخطر كالأطفال والشباب والأصحاء لأنه أمر بالغ الأهمية في التعرف على طبيعة الفيروس القاتل. مرتبط