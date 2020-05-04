المحليات

استئناف المرحلة السادسة لتطوير حي النكاسة

صحيفة البلادaccess_time12 / رمضان / 1441 هـ       4 مايو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

مكة المكرمة : البلاد

بتوجيه أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل وبمتابعة نائبه الأمير بدر بن سلطان استأنفت هيئة تطوير منطقة مكة وأمانة العاصمة المقدسة (الأحد) المرحلة السادسة لتطوير حي النكاسة بمكة بعد فصل الخدمات، وتستهدف إزالة 114 عقاراً

وأشارت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها في تويتر إلى أنه تمت خلال المراحل الخمس السابقة إزالة نحو 600 عقار .

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *