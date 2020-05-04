استئناف المرحلة السادسة لتطوير حي النكاسة

مكة المكرمة : البلاد

بتوجيه أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل وبمتابعة نائبه الأمير بدر بن سلطان استأنفت هيئة تطوير منطقة مكة وأمانة العاصمة المقدسة (الأحد) المرحلة السادسة لتطوير حي النكاسة بمكة بعد فصل الخدمات، وتستهدف إزالة 114 عقاراً

وأشارت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها في تويتر إلى أنه تمت خلال المراحل الخمس السابقة إزالة نحو 600 عقار .

بتوجيه أمير منطقة مكة #خالد_الفيصل

وبمتابعة نائبه الأمير #بدر_بن_سلطان

استأنفت هيئة تطوير منطقة مكة وأمانة العاصمة المقدسة اليوم (الأحد) المرحلة السادسة لتطوير حي #النكاسة بمكة بعد فصل الخدمات وتستهدف إزالة 114 عقاراً

..تمت خلال المراحل الخمس السابقة إزالة قرابة 600 عقار pic.twitter.com/ONErjVHkQp — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) May 3, 2020