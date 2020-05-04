أعراض الإصابة بورم العصب السمعي

نرمين عباس

الورم العصبي السمعي هو ورم حميد (غير سرطاني) يمكن أن يؤثر على السمع والتوازن

أسباب ورم العصب السمعي

عادة ما يكون سبب ورم العصب السمعي غير معروف

بعض الأشخاص الذين لديهم ورم عصبي صوتي لديهم أيضًا حالة وراثية نادرة تسمى الورم الليفي العصبي من النوع ولكن بالنسبة لمعظم الناس ، لا يوجد سبب واضح

أعراض ورم العصب السمعي

عادة ما تنمو الأورام العصبية الصوتية ببطء شديد

هذا يعني أنه قد لا يكون هناك أي أعراض في المراحل المبكرة عندما يكون الورم صغيرًا

يقول الكثير من الناس أنهم يلاحظون بعض فقدان السمع وطنين الأذن أو رنين في الأذنين

عادة ما تتأثر أذن واحدة ، ولكن يمكن إصابة كلتا الأذنين إذا كان الشخص مصابًا بالورم الليفي العصبي من النوع 2

ما إذا كانت هناك أي أعراض أخرى يمكن أن تعتمد على حجم الورم ومدى ضغطه على العصب القحفي الثامن

بعض الأشخاص المصابين بورم عصبي صوتي يصابون بـ :-

دوار أو دوار ، وهو شعور بأن المساحة المحيطة بك تدور

فقدان التوازن

صداع الراس

تنميل في الوجه أو وخز

عدم وضوح الرؤية

مشاكل في تنسيق الأطراف على جانب واحد من الجسم

تشخيص الورم العصبي السمعي

إذا شك الطبيب لديك ورم العصب السمعي، سيقوم بإجراء اختبارات مثل سماع الاختبارات و التصوير بالرنين المغناطيسي

يسمح التصوير بالرنين المغناطيسي لطبيبك بمعرفة ما إذا كان هناك ورم وحجمه وموضعه إذا كان هناك ورم

علاج ورم العصب السمعي

تشمل خيارات العلاج ما يلي :-

لا يوجد علاج، فقط مراقبة نمو الورم والأعراض ذات الصلة

الجراحة، لقطع الورم

العلاج التجسيمي، يرسل هذا الإجراء إشعاعًا مركّزًا إلى الورم لمنع نموه

يعتمد العلاج الذي تخضع له على الحجم والموقع أو الورم وأعراضك وعمرك وصحتك العامة وما تريده

على الرغم من أن الأورام العصبية الصوتية ليست سرطانية ، إلا أنها يمكن أن تكون مدمرة وتسبب مشاكل دائمة في السمع والتوازن إذا لم يتم علاجها

ويمكن أن تسبب بعض الأورام العصبية الصوتية تلفًا خطيرًا ودائمًا للأعصاب

إذا كان لديك أي من الأعراض المذكورة أعلاه ، فراجع طبيبك في أقرب وقت ممكن