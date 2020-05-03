نرمين عباس

يشير ألم البطن إلى تقلصات أو ألم خفيف أو ألم حاد أو حارق أو ملتوي في البطن

يسمى ألم البطن أيضًا بألم في المعدة أو البطن أو الأمعاء

يحمل البطن أعضاء رئيسية مثل المعدة والأمعاء الكبيرة والصغيرة والمرارة والطحال والكلى والبنكرياس

كما يوجد أكبر شريان في الجسم وأكبر وريد في البطن

يمكن أن يكون ألم البطن خطيرًا جدًا ، ولكن معظم آلام البطن ناتجة عن اضطراب طفيف أو “خلل” في المعدة ولا يستمر طويلًا

ألم البطن البسيط شائع جدًا وقد يعاني الناس من آلام أو تقلصات في المعدة كل بضعة أشهر أو نحو ذلك

يمكنك عادةً علاج آلام البطن بنفسك وستختفي في غضون أيام قليلة

قد يشمل ألم البطن أيًا مما يلي ، أو مجموعة من هذه الخصائص :-

التشنج

ألم خفيف أو ألم حاد

ألم حارق

ألم التواء

ألم مستمر أو ألم متقطع

ظهور مفاجئ أو بطء الألم

ألم قصير الأمد أو طويل الأمد

شعر بالألم في وسط المعدة

تنتشر في مناطق أخرى من المعدة

تنتشر في الظهر أو الرقبة أو الكتف أو في الحوض

ما الذي يسبب آلام البطن؟

يمكن أن يحدث ألم البطن بسبب أي التهاب أو مرض يؤثر على أي من الأعضاء أو الأوعية الدموية في البطن

يمكن أن تشمل أسباب آلام البطن ما يلي :-

التهاب المعدة والأمعاء

تسمم غذائي

إمساك

حمض ارتجاع

قرحة المعدة

حرقة في المعدة

الريح المحتجزة

حجارة المرارة

التهاب الزائدة الدودية

انسداد الأمعاء

أسباب آلام القلب

إذا كنت تعاني من آلام في البطن ، فقد يشير موقع الألم بالضبط وأي أعراض أخرى قد تكون لديك إلى السبب

إذا شعرت بألم في منطقة معدتك أو من الأسفل ، فمن المحتمل أن تكون قادمة من الأمعاء

قد يكون لديك أيضًا الإنتفاخ والرياح

إذا كانت تقلصات معدتك قد بدأت مؤخرًا ولديك أيضًا إسهال ، فربما يكون السبب هو التهاب المعدة والأمعاء

إذا كنت مريضًا جدًا – على سبيل المثال ، مع قشعريرة أو حمى – فقد تكون لديك عدوى أكثر خطورة مثل التسمم الغذائي

إذا كان الألم قادمًا من أعلى في معدتك ، فقد يكون بسبب ارتجاع الحمض أو القرحة

قد يكون لديك أيضًا حرقة في المعدة وتجشؤ ، وقد يزداد الألم سوءًا أو يخففه الطعام

إذا كان الألم في منتصف معدتك ويمتد إلى ظهرك ، فقد يكون ذلك علامة على حصوات المرارة

يمكن أن يكون الألم في الجزء السفلي الأيمن من المعدة ، إلى جانب الحمى والغثيان والقيء ، التهاب الزائدة الدودية .

إذا كان الألم يزداد سوءًا من خلال التمرين ، فقد يكون ألم القلب

بعض الأدوية ، مثل الأسبرين والأدوية المضادة للالتهابات ومضادات الخرف ، يمكن أن تسبب ألم المعدة كأثر جانبي

متى يكون ألم البطن خطير ؟

في بعض الأحيان ، يمكن أن يشير ألم البطن إلى شيء خطير يجب عليك زيارة طبيبك على الفور أو الذهاب إلى أقرب قسم للطوارئ في المستشفى إذا كنت :-

لديك ألم شديد ويزداد سوءًا

لديك ألم ينتشر على صدرك أو رقبتك أو كتفيك

ألم يستمر لعدة ساعات أو أكثر

لديك ألم ونزيف مهبلي وأنت حامل

ألم في كيس الصفن

لديك ألم وقيء أو ضيق في التنفس

ألم وقيء دم

دم في حركات الأمعاء أو البول

لا يمكن التبول أو البراز (حركة الأمعاء) أو إخراج ريح (تمرير الغاز)

تعاني من القيء الذي لا يزول

إذا كان لديك ألم مفاجئ وحاد ومضعف في بطنك ، فانتقل إلى أقرب قسم طوارئ في المستشفى او اطلب سيارة إسعاف