فوضى بسجون إيران.. ومريض كورونا «يختفي»

طهران – وكالات

كشف معتقل بريطاني في سجون إيران، عن ممارسات غريبة شاهدها في السجن بعد تفشي جائحة كورونا، مبينا أن النزلاء المشتبه في إصابتهم بالفيروس المستجد “يختفون”، أو يتم إعادتهم إلى الزنازين مخدرين بجرعات منومة دون اتخاذ إجراءات احترازية.

وقال المهندس المتقاعد أنوش عاشوري (66 عاما) وهو بريطاني الجنسية، في تسجيلات صوتية سرية، إن الأوضاع فوضوية في سجن إيفين بطهران، حيث يقضي فترة عقوبة 10 أعوام بتهمة “التجسس”، التي ينكرها بشدة، وفقا لصحيفة “تليجراف” البريطانية. ولفت إلى أن العديد من السجناء ظهرت عليهم أعراض في فيروس كورونا المستجد، موضحًا أنه ما أن يذهب السجين المريض إلى مركز الرعاية الطبية التابع للسجن “لا يعود. ولا يعلم أحد المزيد عن مصيره”.

وأكد أن أحد السجناء شكا من أعراض “كوفيد-19″، لكنه لم يخضع للفحص، وبدلًا من ذلك، تلقى أقراصا منومة، وأخبره طبيب السجن “أن يعود ويرتاح” في زنزانة يتشاركها مع 11 آخرين. وأشار عاشوري في المذكرات، التي جرى تسجيلها في أبريل الماضي خلال مكالمات هاتفية مع زوجته شيري: “يكفي وصول شخص واحد مصاب بالفيروس، وسرعان ما سيلتقط البقية العدوى”.

وتعتبر إيران بؤرة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد بالشرق الأوسط، إذ سجلت أكثر من 96 ألف حالة إصابة و6 آلاف حالة وفاة، رغم أن الأرقام الرسمية موضع خلاف شديد.