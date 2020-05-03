غسل وتعقيم مكبرية المسجد الحرام ٧ مرات يوميًا

مكة المكرمة : واس

تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بغسل المكبرية داخل المسجد الحرام (٧) مرات يوميًا بـ (١٢٠٠) لتر من مواد التنظيف والتطهير حيث تكثف الرئاسة العامة عمليات الغسيل والتعقيم داخل مكبرية الحرم المكي، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الرئاسة العامة لمنع وصول فايروس كورونا المستجد إلى المسجد الحرام.

ويتم قبل عمليات الغسيل رشُّ (٢٠) لترا من المبيدات الصديقة للبيئة يوميا، ثم القيام بعمليات الغسيل والتعقيم، ثم إعادة فرش السجاد قبل كل صلاة، كما يتم تعقيمه قبل الصلاة وبعدها مباشرة ثم يرفع، وتُجرى عملية تغيير واستبدال السجاد بشكل مستمر.

وراعت الرئاسة العامة خلال فرش السجاد للصلاة الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية، كما طبّقت مسافات التباعد بين المصلين، ويتم فرش صفين من السجاد مع مراعاة المسافات بين الأفراد والصفوف،فيما توجد داخل مكبرية المسجد الحرام عدد (٣) أجهزة تعقيم يدوية، يتم تعبئتها بشكل مستمر على مدار اليوم بحوالي (١٥) لتر يوميا.

كما يتم تلميع وتعقيم دواليب المصاحف (٣) مرات، ورش أكثر من (١٥) لترا من المعطرات بعد الغسيل وقبل كل صلاة.