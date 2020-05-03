علامات الإصابة بحساسية الطعام

نرمين عباس

تحدث حساسية الطعام عندما يستجيب الجهاز المناعي لمسببات الحساسية (المكون الذي عادة ما يكون غير ضار) في الطعام

يؤدي هذا إلى تفاعل مناعي ، والذي يمكن أن يتراوح من خفيف إلى شديد

غالبية الحساسية الغذائية لدى الأطفال بشكل خاص ليست شديدة وعادة ما يتغلب الأطفال على الكثير من الحساسية بمرور الوقت

وتقل احتمالية انخفاض بعض أنواع الحساسية ، خاصة الحساسية من الحساسية من الجوز والمأكولات البحرية مع تقدم العمر

تشمل أعراض الحساسية الخفيفة ما يلي :-

خلايا (weals دائرية حمراء على الجلد)

تورم في الوجه أو حول الفم

التقيؤ

ألم أو ألم في البطن



قد تشمل أعراض الحساسية الشديدة ما يلي :-

صعوبة في التنفس

صعوبة في التحدث أكثر من بضع كلمات و / أو صوت أجش

أزيز

سعال

تورم أو ضيق الحلق

انهيار

دوار

إسهال

تورم اللسان

تصبح شاحبة ومرنة (عند الأطفال الصغار)

بعض الأطعمة أكثر عرضة للحساسية من غيرها وتشمل :-

منتجات الألبان (بما في ذلك الحليب)

البيض

الفول السوداني

المكسرات (الجوز ، اللوز ، الصنوبر ، الجوز البرازيلي والجوز)

الصويا

الحبوب التي تحتوي على الغلوتين (القمح والشعير والجاودار والشوفان)

الأسماك والمحار