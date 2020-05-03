تسجيل 1552 إصابة جديدة بكورونا في المملكة

البلاد : غدير الطيار

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الأحد)، تسجيل 1552حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 27011 حالة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمتابعة مستجدات كورونا، إنه تم 8 تسجيل عدد وفيات جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 184حالة وفاة.

وأبان أنه تم تسجيل 369 حالة تعاف جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 4134 حالة، لافتاً إلى أن هناك 22693 حالة نشطة تتلقى العلاج والرعاية اللازمة، 139 حالة منها حالات حرجة بالعناية المركزة.

وأشار متحدث الصحة إلى أن 19% من الحالات المصابة بفيروس #كورونا المستجد اليوم تعود لسعوديين، و81% لغير سعوديين، و16% للإناث، و84% للذكور.

وقال الدكتور العبدالعالي إن الطاقة الاستيعابية العامة في المملكة تقارب 80 ألف سرير في كافة القطاعات التي تقدم الخدمات، بينها 8000 سرير بتجهيزات عناية مركزة.

ولفت متحدث الصحة إلى وجود 7 مستشفيات في المملكة تختبر 4 طرق علاج لفيروس #كورونا ، قائلاً إن الأسابيع المقبلة ستشهد نتائج أولية عن طرق العلاج الأربعة.

وأوضح أن كافة أنواع البروتوكولات العلاجية التي تُستخدم حاليًا، ليس منها ما أثبت نجاحه وتوجيهه لاكتشاف الفيروس بشكل مباشر، والأبحاث ما زالت قائمة.

وأضاف الدكتور العبدالعالي أن عدد “الفحوصات اليومية يزداد ويواصل ارتفاعه، إلا أن نسبة الإيجابية منه لا تزال محدودة، فبالتالي طاقته قوية ومتوسعين فيه، فالعدد يعكس ما يتم رصده في المجتمع” .

الحالات الجديدة بـ #كورونا في المملكة حسب المدن: