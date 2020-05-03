سفير جيبوتي لـ”البلاد”: المملكة سباقة في مختلف المجالات الإغاثية والإنسانية

قال إن السعودية اتخذت خطوات جبارة في مواجهة آثار كورونا

الرياض : غدير الطيار

ثمن ضياءالدين سعيد بامخرمة. عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي مبادرة الشؤون الإسلامية وهي تباشر تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين بجيبوتي..وتوزيع 500 سلة غذائية في رحاب جامع الملك سلمان بوسط العاصمة حيث صرح “للبلاد ” بقوله يعترف الجميع للمملكة العربية السعودية بالسبق والريادة العالمية في مختلف المجالات الإغاثية والإنسانية، ويشهد التاريخ لمواقفها العظيمة في مناصرة الدول الشقيقة والصديقة في الوطن العربي والإسلامي والعالم بأسره.

وأضاف بأن المملكة العربية السعودية تميزت في رعاية وخدمة الحرمين الشريفين، فقد امتازت أيضًا في المجال الإغاثي والإنساني، ودأبت على بذل الخير ودعم المحتاجين في مشارق الأرض ومغاربها، عبر برامج متخصصة، وعلى نحو يعكس مكانتها الاستثنائية وثقلها الاقتصادي والسياسي في العالم.

وتابع قائلا ومن الجدير بالثناء أن البرامج الخيرية للمملكة العربية السعودية لم تتأثر بالظروف الراهنة ولم تتوقف بسبب تداعيات جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على اقتصادات العالم كله، بل اتخذت مملكة الخير خطوات جبارة من أجل مساعدة العالم في مواجهة آثار الوباء، سواء من خلال دعم منظمة الصحة العالمية أو إيفاد فرق طبية إلى الدول الأكثر تضررا جراء الجائحة.

وأما البرامج الخيرية فأبت إلا أن تستمر، إيماناً بأن الحاجة إليها تشتد في أوقات الأزمات، ومن ذلك برنامج خادم الحرمين الشريفين لإفطار الصائم 1441ه، الذي دعم أمس السبت المئات من الأسر محدودة الدخل في جمهورية جيبوتي، من خلال توزيع السلال الغذائية.

وقال لا يفوتني في هذه المناسبة أن أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، على ما يبذلانه من جهود جبارة لدعم المحتاجين والمتضررين في مشارق الأرض ومغاربها، وتحديدا في جمهورية جيبوتي، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ بلاد الحرمين الشريفين ويكشف البلاء والوباء عنها وعن سائر البشرية أجمعين.